Военная прокуратура Нахчыванской Автономной Республики будет реорганизована.
Как сообщает Report, в связи с этим предлагается внести изменения в Закон Азербайджанской Республики «О прокуратуре».
Согласно изменению, военная прокуратура Нахчыванской Автономной Республики должна быть организована заново с изменением порядка ее подчинения.
Институциональные реформы, которые будут осуществляться в результате изменений, приведут к совершенствованию структуры органов прокуратуры.
Проект был вынесен на обсуждение в первом чтении на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству.