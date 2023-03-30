Военная прокуратура Нахчыванской Автономной Республики будет реорганизована.

Как сообщает Report, в связи с этим предлагается внести изменения в Закон Азербайджанской Республики «О прокуратуре».

Согласно изменению, военная прокуратура Нахчыванской Автономной Республики должна быть организована заново с изменением порядка ее подчинения.

Институциональные реформы, которые будут осуществляться в результате изменений, приведут к совершенствованию структуры органов прокуратуры.

Проект был вынесен на обсуждение в первом чтении на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству.