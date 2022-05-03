По информации адвоката третьего президента Грузии Михаила Саакашвили Шоты Тутберидзе, во время встречи в Руставском пенитенциарном учреждении №12 Саакашвили стало плохо и он не смог продолжать встречу.

Как пояснил адвокат в беседе с журналистами, состояние здоровья третьего президента Грузии намного тяжелее, чем было несколько дней назад и он приблизительно в таком состоянии, в каком был на последнем этапе своей голодовки.

«Не знаю, как можно смотреть на мучения этого человека. И я знаю, что смотрят многие, в том числе представители властей, которые знают какова реальность, несмотря на то, какие бы глупости они не говорили. Это – бесчеловечность, пытка и убийство человека в плену. Состояние намного тяжелее, чем было несколько дней назад. Он приблизительно в таком же состоянии, в каком был на последнем этапе голодовки», — отметил Шота Тутберидзе.