«Азербайджанской стороне переданы тела 6 азербайджанцев, которые во время сентябрьских событий были замучены пытками и убиты армянскими военными, чьи кадры были распространены».

Как сообщает АПА, об этом заявил начальник следственного управления Генеральной прокуратуры Немат Авазов на совместном брифинге Генеральной прокуратуры и Министерства иностранных дел по преступлениям, совершенным вооруженными силами Армении и незаконными армянскими вооруженными формированиями против Азербайджана с 1988 года по сегодняшний день.

Он напомнил, что следственная группа продолжает расследование в связи с другими кадрами, распространившимися в социальных сетях: «Убитыми также были водитель скорой медицинской помощи и другие медработники».