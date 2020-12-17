Во время карантина тревожные новости будут не только о смерти людей от коронавируса

Согласно решению Кабинета министров, начиная с 00:00 14 декабря до 00:00 18 января 2021 года в стране действует жесткий карантинный режим, во время которого закрыты большинство предприятий страны, в том числе рестораны и кафе. Одним словом, коронавирус создал огромные проблемы всем гражданам Азербайджана. Но люди, как-то могут позаботиться о себе, а вот…

Во время первого локдауна и карантинных мер мы неоднократно писали о проблемах, с которыми сталкивались наши граждане, в результате закрытия кафе и ресторанов. Но закрытие предприятий общественного питания нанесло вред не только нашим гражданам, но и братьям нашим меньшим.

Как заявила # зоозащитник Хаяля Алиева остатки еды, выбрасываемые кафе и ресторанами являлись основным источником пропитания для уличных собак и кошек.

«Мы, зоозащитники, делаем все, чтобы помочь уличным животным. Но и сами граждане могли бы помочь бездомным животным. Они могли бы не выбрасывать остатки еды, а отдавать их уличным животным», — считает Хаяла Алиева.

По мнению другого зоозащитника Медины Мамедовой, закрытие предприятий общественного питания лишило животных их основного источника существования. «Голод приведет к агрессивности уличных собак. Тогда вновь начнется их отстрел. Хоть зоозащитники делают все возможное, но охватить всех уличных собак мы просто не в состоянии», — сказала Медина Мамедова.

Как отметила зоозащитник, в цивилизованных странах кормлением уличных животных занимаются местные органы власти. «Думаю, что наши власти могли бы перенять этот опыт», — сказала она #.

Мы решили выяснить, собираются ли органы исполнительной власти кормить уличных животных во время жесткого карантинного режима и обратились к представителям ИВ двух бакинских районов.

«Исполнительная власть такими вопросами не занимается», — сказал «Зеркалу» сотрудник исполнительной власти Ясамальского района Расим Алиев.

«Мы не занимаемся кормлением уличных животных», — сказала нам представитель главы исполнительной власти Бинагади по территориальному округу №1 Дильбар Шукюрова.

Из ответов представителей ИВ понятно, что во время периода жесткого карантина, возможно, будут сообщения не только о фактах смерти от коронавируса, но и инцидентов, связанных с нападением голодных уличных собак на людей. Ведь уличные собаки, в основном, кучкуются в парках, где жители Баку предпочитают провести разрешенные три часа, совершая пробежки или же дыша свежим воздухом.

Поэтому стоит прислушаться к совету зоозащитников: проявить человечность и покормить животное. Понятно, что проблему бездомных животных это не решит, но сытые животные имеют меньше рисков заболеть, не будут разносить инфекции, и не станут озлобленными из-за дефицита пищи.