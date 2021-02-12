Во Владикавказе после взрыва обрушился торговый центр

Во Владикавказе (Россия) произошел мощный взрыв в супермаркете на улице Гагкаева, сообщает РИА Новости.

Здание разрушено. Информации о числе пострадавших пока нет.

«Произошло обрушение отдельно стоящего здания, где расположен магазин Магнит. Возгорания нет. Сведений о пострадавших нет. Причины выясняются. Полиция и МЧС работают на месте», — сообщили РБК в пресс-службе МВД по Республике Северная Осетия-Алания.

Судя по видео, трехэтажное здание почти целиком разрушено. В нем было несколько супермаркетов, магазин мебели, кабинет стоматолога.

В пресс-службе МВД по Северной Осетии сообщили, что взрыв произошел в супермаркете «Магнит». «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы сообщает, что в здании взорвался газ. По предварительной информации, в подвале здания хранились кислородные баллоны.

По предварительной информации, при взрыве, который произошел в нерабочее время, есть по меньшей мере один пострадавший. Источник «Интерфакса» сообщил об одном погибшем. В Минздраве региона сообщили, что под завалами могут находиться люди.