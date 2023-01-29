Министр-делегат по вопросам транспорта Франции Клеман Бон заявил, что ожидает больших проблем с движением общественного транспорта в стране 31 января из-за забастовок и акций протеста против пенсионной реформы. Об этом он заявил в воскресенье в эфире телеканала LCI.

Он отметил, что этот день будет «очень сложным» для общественного транспорта, ожидаются «серьезные перебои» в работе общественного транспорта Парижского региона (Иль-де-Франс).

Министр также призвал сограждан в этот день отложить поездки и работать в удаленном режиме.