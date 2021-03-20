Во Франции вводят на месяц «облегченный» карантин в 16 департаментах

В связи с ухудшением эпидемической обстановки французские власти приняли решение с полуночи этой пятницы ввести карантин на четыре недели в 16 департаментах страны, включая столичный регион Иль-де-Франс (восемь департаментов) и, естественно, Париж.

Локаут также затронет пять департаментов северного региона О-де-Франс и департаменты Приморские Альпы, Приморская Сена и Эр.

По словам премьер-министра Франции Жана Кастекса количество заражений коронавирусом на этих территориях увеличилось на 20-23 процента. Только в регионе Иль-де-Франс этот показатель составил 446 случаев на 100 тысяч человек, что превышает общенациональный уровень в два раза.