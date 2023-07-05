Полицейские и жандармы задержали в ходе беспорядков во Франции 4 тыс. человек, из которых 10% не имели французского гражданства. Об этом сообщил в среду глава ведомства Жеральд Дарманен на слушаниях в Сенате, трансляция которых ведется на сайте верхней палаты парламента.

«В ходе беспорядков задержано 4 тыс. человек, средний возраст которых составил 17 лет, — сказал Дарманен. — Около 10% не имеют французского гражданства, 60% ранее не были известны полиции».

По его словам, возрастной диапазон задержанных составил от 11 до 59 лет, а средний возраст 17-18 лет.