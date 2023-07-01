В четвёртую ночь массовых беспорядков, начавшихся во Франции после убийства подростка полицейским, задержали около тысячи человек. Среди демонстрантов много молодых, отметил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

Согласно отчёту министерства, за ночь арестовали 994 протестующих, было зафиксировано более 2500 возгораний на дорогах. На борьбу с беспорядками направили 45 тысяч полицейских, в том числе спецназ. 79 из них получили ранения.

Несмотря на это, министерство заявило, что протесты были «менее интенсивными по сравнению с предыдущей ночью». Сообщается, что ситуация в Париже была спокойнее, чем в предыдущие ночи, однако в Марселе и Лионе в ходе беспорядков были разграблены магазины, подожжены здания и автомобили. Дарманен осудил «неприемлемое насилие» в этих городах.

В Марселе среди прочего из оружейной лавки было похищено несколько винтовок без патронов – с одной из них арестовали протестующего, полагает полиция. В Лионе помимо остального демонстранты обстреливали полицейских фейерверками. Для подавления беспорядков полиция задействовала бронетранспортёры и вертолёт. (svoboda.org)