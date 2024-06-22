«Макронизму» во Франции пришел конец. Об этом бывший президент страны Франсуа Олланд заявил в интервью агентству Франс Пресс, передает лента.ру.

«Я считаю, что лучше всех кратко ситуацию охарактеризовал [экс-премьер] Эдуар Филипп, то есть макронизму пришел конец. Если он, правда, когда-либо существовал. Но с ним покончено», — сказал он.

По мнению бывшего премьера, Макрон, который не смог получить абсолютного большинства на выборах в парламент в 2022 году, получит еще меньше мест после следующего голосования.

На этом фоне Олланд заявил, что «макронизм» дорого обошелся Франции, нанеся ущерб партиям и общественному мнению.