Во Франции объявили высший уровень террористической угрозы

После нападения предполагаемого исламиста в Ницце, в результате которого погибли три человека, Франция объявила высший уровень террористической угрозы. Как заявил в четверг, 29 октября, в Париже премьер-министр Жан Кастекс, этот режим распространяется на территорию всей страны. Кастекс назвал преступление в Ницце «трусливым и варварским актом, который поверг всю страну в траур».

Ранее в четверг в результате нападения с ножом в церкви Нотр-Дам в Ницце погибли три человека, еще шесть ранены. Согласно источникам в полиции, одна женщина была обезглавлена. (DW)