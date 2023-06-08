Мужчина с ножом в руках напал на детей в городе Анесси во французских Альпах. Правоохранители задержали подозреваемого.

Издание Reuters пишет, что инцидент произошел около 07:45 по Гринвичу в парке Ле Пакье в Аннеси. Один из свидетелей нападения предположил, что вероятно целью нападавшего были дети. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна в шоке, назвав нападение «актом абсолютной трусости».

В результате инцидента пострадали четверо малышей и двое пенсионеров. Из них двое детей и один взрослый госпитализированы в тяжелом состоянии, остальные пострадавшие получили менее серьезные травмы. По словам местного прокурора Лайн Боннет-Матис, пострадавшие дети в возрасте от 22 месяцев до трех лет.