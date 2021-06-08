Президент Франции Эммануэль Макрон получил пощечину от неизвестного мужчины во время его поездки в департамент Дром в рамках его президентской компании. Об этом сообщает BFMTV.

Соответствующее видео распространилось в социальных сетях. На видео видно, как глава государства подходит к ограждениям, за которыми стояли граждане, и в это время один мужчина наносит удар по лицу политика. Для нейтрализации неизвестного быстро вмешались сотрудники службы безопасности, мужчину, взяв за руки, оттеснили от Макрона.

В дальнейшем президент отправился в местную гостиницу.