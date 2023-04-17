Во французских Восточных Пиренеях пожарные остановили первый крупный природный пожар с начала года, который с утра воскресенья выжег 931 гектар поросли и перебросился на территорию Испании, сообщает BFMTV.

Остановить распространение огня утром в понедельник удалось благодаря стихнувшему ветру. Полностью пожар еще не потушен.

Пострадавший регион 17 апреля посетил глава МВД Франции Жеральд Дарманен. Он заявил, что сезон пожаров в стране начался уже в апреле, раньше обычного, из-за последствий глобального потепления.

Французские власти призывают домовладельцев проредить деревья и кусты вокруг жилищ, а также вести себя осторожно и не вызвать пожар случайно.