Во Франции готовы вернуть карантин

Введенный во Франции комендантский час, по мнению большинства экспертов, не дал ощутимых результатов в борьбе с пандемией.

Поэтому новые радикальные меры правительство страны объявит в самые ближайшие дни. Не исключено, что в наиболее инфицированных районах вернут карантин, который затронет и Рождество, мобилизуют военные госпитали для спасения жизней, а также максимально переведут на удаленку всех, кого возможно, включая отбывающих уголовное наказание.

Франция вступает в решающую стадию борьбы с COVID-19, от которой может зависеть дальнейший ход событий, свидетельствует обозреватель «Известий» в Париже.

Глава научного совета при правительстве Франции Жан-Франсуа Дельфресси назвал ситуацию с коронавирусом в стране критической. Об этом он заявил в эфире радиостанции BFMTV.

По его словам, число заразившихся во Франции за сутки находится на уровне 100 тысяч, включая недиагностированные и бессимптомные случаи. «Мы находимся в очень сложной, даже критической ситуации», — сказал он.