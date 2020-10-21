Во Франции две мечети возьмут под охрану из-за угроз

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен поручил префектам департаментов обеспечить охрану мечетей в городах Безье и Бордо на юге страны, которым ранее были направлены угрозы.
«Угрозы или акты насилия были направлены против мечетей в городах Безье и Бордо. Я попросил префектов соответствующих департаментов предоставить им защиту. Подобные действия недопустимы на территории республики», — написал Дарманен в Twitter.
Злоумышленник вечером 16 октября обезглавил преподавателя истории около учебного заведения в коммуне Конфлан-Сент-Онорин недалеко от Парижа. Нападавший был застрелен сотрудниками полиции в соседней коммуне Эраньи. Расследованием дела занимается антитеррористический отдел прокуратуры.(РИА Новости)