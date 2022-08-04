Лето подходит к концу, и именно в августе не успевшие отдохнуть граждане в срочном порядке ищут варианты. Поездки за границу существенно подорожали, потому многие рассматривают внутренний туризм. В стране есть объекты отдыха, где за приемлемую сумму предлагают нормальное обслуживание, но их не так много, как хотелось бы. Многие жалуются то на завышенные цены, то на хромающий сервис, а иногда и на то, и на другое.

Отдыхающие делятся своими впечатлениями в соцсетях:

«В нашей стране потрясающая природа, жаль, что сервис и культура обслуживания часто оставляют желать лучшего. Есть и отели, где все как надо, но там цены зашкаливают».

«В Азербайджане уже могут позволить отдохнуть только 10-15 % местных, а остальные – туристы из других стран».

«Зарезервировали домик в одном из регионов. Приехали: пыльно, грязно, хотя на фотографиях все выглядело красиво. Завтрак скудный. А стоило это все более 200 манатов за сутки на троих».

Председатель правления Ассоциации отелей и ресторанов, председатель правления Ассоциации экотуризма Азербайджана Самир Дюбенди прокомментировал ситуацию, сложившуюся в сфере отечественного туризма:

– Отчасти согласен с жалобами на цены и сервис. Сегодня ростом цен уже никого не удивишь! Даже в мало раскрученных региональных туристических дестинациях цены растут. Многие местные объекты нацелены на иностранных туристов, абсолютное большинство которых из арабских стран, Южной Азии и немного из ближнего зарубежья. Контингент туристов из этих стран, в основном, зажиточные люди, с высоким доходом. Да и Азербайджан не является дешевым туристическим направлением в ряду своих региональных и континентальных конкурентов.

Мы восстанавливаем воздушное сообщение со странами, откуда способны принимать туристов. Хотя и нет официальных чартеров, но некоторые рейсы с арабскими странами, очевидно, работают по этому принципу. Статистика въездного туризма говорит об очень хорошей динамике роста.

Вместе с тем, усугубилось положение в выездном туризме – многие граждане, которые до пандемии выезжали на отдых за рубеж, сегодня себе этого позволить не могут. Повысились цены на авиаперевозки, закрыты сухопутные границы, мало лоукостеров, проблемы с получением виз и многие иные причины ограничивают круг выезжающих туристов. Но отдыхать, восстанавливать силы, получать новые впечатления все же необходимо. На фоне всего этого развивается внутренний туризм. Те, кто уже не могут выезжать на отдых за рубеж, выбирают наши регионы. Таким образом растет количество местных туристов, желающих получать туристические услуги внутри страны.

Согласитесь, если туристические объекты могут заработать за счет иностранного туриста вполне солидные суммы, то обслуживание местного туриста отходит на второй план. Бизнес устремляется всегда в том направлении, где ему хорошо, комфортно, туда, где можно заработать больше. Таковы реалии.

Из-за наплыва иностранцев в некоторых регионах в разгар сезона местным туристам не хватает мест в отелях, либо граждан не удовлетворяют цены на оставшиеся номера.

Растут также цены на ресторанные услуги, и это происходит на фоне удорожания энергоносителей и продуктов питания. Винить бизнес и тут не в чем, нужно как-то приспосабливаться к требованиям времени.

Вместе с тем, стоит напомнить, что туристическая сфера и индустрия гостеприимства — это те сферы экономической деятельности, которые насыщены социально-культурными компонентами. Представители этих бизнесов являются некими послами своей страны в глазах иностранных туристов, а также носителями столь высокого карьерного титула, как профессионалы в сфере услуг. И во всей этой философии нет места неубранным номерам, неуклюжему обслуживанию, грязной посуде, неопрятным сотрудникам и, следовательно, низкой и неудовлетворительной культуре обслуживания и сервиса.

Высокие цены и низкий сервис — это несовместимые понятия, в сущности! Приемлемые либо низкие, порой бросовые, демпинговые, а также цены тех или иных кампаний, также не являются поводом оказания неудовлетворительных услуг. Однако, на рынке существует некое искаженное понимание данного вопроса со стороны бизнеса.

В стране немало образцовых комфортабельных объектов с высоким уровнем оказываемых услуг. В таких отелях и ресторанах цены, соответственно, являются высокими. Тут же стоит отметить, что существует и недопонимание этого со стороны туристов – то есть, выбирая объекты высокого уровня, вы не можете рассчитывать на низкие цены, за исключением особых случаев. Ради объективности стоит заметить, что даже в этих объектах встречаются случаи оказания несоответствующих стандартам услуг.

Всегда найдутся те, которые будут перманентно жаловаться на высокие цены, низкий сервис, неудовлетворенность и дискомфорт. И даже будут те, которые найдут муху в супе, таракана на подушке дабы не заплатить и учинить скандал. Но если количество этих высказываний переваливает за все дозволенные границы цифрового приличия, стоит бить в колокола!

Если мы не можем настроить туристическую сферу таким образом, чтобы наряду с другими направлениями туристической деятельности внутренний туризм мог удовлетворить потребности широких слоев населения, я бы даже сказал, всех слоев населения, то мы что-то делаем неправильно. Следует найти слабое звено и искоренить его!

Государство не вмешивается в ценовую политику бизнеса – и это аксиома. Но это не означает, что не должны существовать различные инструменты, регулирующие деятельность сферы, в том числе, процессы образования цен. Важно, чтобы эти инструменты работали в единой комплексной системе, а не периодами и по отдельности. С одной стороны цены можно рассматривать как конечную себестоимость вложенных в услугу или продукт компонентов, плюс заработок бизнеса, с другой — формирование цен подвержено также влиянию психологических и различных социально-экономических факторов.

Неумелое, порой недобросовестное ведение бизнеса приводит к завышению цен и падению уровня оказываемых услуг. Соответствующие структуры, наряду с применением разного рода требований, контроля, штрафов, должны также направлять бизнес в правильное русло развития индустрии.

С огорчением отмечу, что на рынке туристических услуг и сектора гостеприимства нет единства и сплоченности. Бизнесы не могут сплотиться вокруг общественных объединений. Понимание пользы и выгод объединений, выступлений едиными заявлениями, поиска совместных решений и усовершенствований только начинает складываться в сознании отечественного бизнеса. Тут ответственность ложится и на государственные структуры, которые должны умело сплачивать рынок, а не разделять его на «своих и чужих», инициируя создание марионеточных, якобы, общественных объединений, загоняя в них представителей рынка и бездействуя годами, лишь живя на государственные субсидии. Только сплотившись, бизнесы могут совместно согласовывать свои действия, планы развития и, в том числе, цены.

Мы давно говорим о том, что большинство сотрудников туристической отрасли не имеют соответствующего образования и квалификации этих сотрудников никак не подтверждены. В основном это касается профобразовательных специальностей, ведь их абсолютное большинство в отрасли. Это официанты, бармены, бариста, горничные, хостесы, турагенты, гиды, водители и многие другие, непосредственно и косвенно занятые в оказании туристических услуг.

Малообразованный, не получивший соответствующей квалификации, а, следовательно, знаний и навыков человек не сможет оказывать или же, что еще сложнее, организовывать услуги на должном уровне. Поэтому мы должны уделить особое внимание процессам образования.

Надеюсь, что мы все вместе сможем найти решение поставленных вопросов и развиваться на принципах устойчивости, прозрачности и сотрудничества.