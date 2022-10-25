«Одной из основных причин превращения Турции в страну, обеспечивающую безопасность в регионе и во всем мире, является развитие национальной оборонной промышленности».

Как передает #, об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар на церемонии открытия выставки оборонной, авиационной и космической промышленности «SAHA EXPO-2022».