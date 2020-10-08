Внутренний рынок перенасыщен – нужно расширять экспортные возможности граната

Обеспечение продовольственной безопасности страны и эффективное использование экспортного потенциала–задачи, стоящие перед отечественным аграрным сектором. Несмотря на возросшую напряженность в зоне карабахского конфликта, сельскохозяйственные работы проходят в обычном режиме.

Боевые действия никак не скажутся на обеспечении внутреннего рынка овощами и фруктами.

В этом году, как отмечают эксперты, местный рынок оказался даже перенасыщен. Это связано с определенными экспортными проблемами из-за закрытия границ в связи с пандемией коронавируса. Так, по словам председателя Центра исследований устойчивого развития Наримана Агаева, в этом году по данной причине наблюдается перенасыщенность отечественного рынка такой культурой, как гранат.

Килограмм этого фрукта стоит от 50 гяпиков до маната, в зависимости от места покупки, и предложение существенно превышает спрос.

Как считает Агаев, государство должно подключиться и помочь фермерам в данной ситуации.

«В нашей стране имеются большие хранилища, предназначенные для сельскохозяйственной продукции, и нужно предоставить фермерам такие условия, при которых они могли бы ими воспользоваться, чтобы сохранить гранат до более благоприятного для продажи момента. Вообще, государство заинтересовано в том, чтобы гранатоводство в стране развивалось, ведь это прибыль, которая потом тратится в стране, это новые рабочие места и т.д.»,– сказал он «Зеркало».

По его словам, нужно делать ставку на глубокую переработку граната. Так, кожура может использоваться в качестве красителя в легкой промышленности. Из косточек граната можно получать эфирное масло. То, что остается после выжимки, можно добавлять в корм для скота.

Говоря об экспорте, Агаев отметил, что стоит обратить свой взгляд на Восток — Корею и Японию. В Японию сейчас поставляют гранаты из Калифорнии, но наши гранаты им во вкусовых качествах ничем не уступают. Однако основной рынок сбыта, безусловно, российский.

«Россия – непочатый край в области сбыта туда сельхозпродукции, и преступно было бы этим не воспользоваться, учитывая близкое расположение к нам этой страны. Нужно налаживать торговые связи не только с центром, но и с отдельными регионами, прежде всего с северными. Совсем необязательно, чтобы это были именно товаро-денежные отношения, так как и бартер может быть перспективным. Допустим, мы поставим товар в Якутию и получим за него не деньги, а алмазы, обработаем их и продадим уже готовые изделия, скажем в ОАЭ»,– говорит эксперт.

Но, по его словам, чтобы искать и воплощать в жизнь новые решения, нужно привлекать к данной работе креативно мыслящую молодежь.

Отметим, что сейчас государство поддерживает гранатоводство субсидиями, как и многие другие сельскохозяйственные отрасли. Но, как говорит эксперт в области сельского хозяйства Вахид Магеррамов, если в некоторых секторах сельского хозяйства без финансовой поддержки государства не обойтись, то в других фермеры вполне могут справиться сами.

«Вообще, перед тем, как субсидировать ту или иную аграрную сферу нужно провести тщательный анализ. В случае с гранатом нужно понять, выросло ли за последние десять лет производство граната, как менялась цена на него, потребность на внутреннем и внешнем рынке и т.д. И только после этого решать, нуждается ли сфера в субсидировании. Выращивать гранат фермерам выгодно и на отсутствие прибыли они как правило не жалуются. Определенные проблемы есть, такие как болезни гранатовых деревьев, но их при желании несложно решить»,– говорит он.

Магеррамов подчеркивает, что гранат – культура с большими экспортными возможностями, так как в мире немного стран, где он произрастает. В Азербайджане же он растет хорошо и отличается хорошим качеством. Производительность, правда, низка, и можно было бы улучшить показатели, но, как отмечает эксперт, на интересе экспортеров этот факт никак не отражается. Главное, что необходимо сделать–дать производителям возможность самим реализовывать свою продукцию. Сейчас это сложно сделать из-за монополистов.

Производители граната, по мнению Магеррамова, должны объединяться в сообщества по 15-20 фермеров и сами заключать договора с зарубежными партнерами. Это будет способствовать увеличению объемов экспорта и даст возможность фермерам больше заработать. Кроме того, на рынке они должны продавать гранаты под какой-то маркой, чтобы быть узнаваемыми.