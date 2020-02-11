Внук Елизавета II развелся

Внук британской королевы Елизаветы II Питер Филлипс и его супруга Отем подтвердили слухи о разводе. Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на их заявление.

В тексте говорится, что решение о разводе было «лучшим шагом для их детей». Также отмечается, что Филлипс и его жена решили разделить опеку над своими детьми.

Они рассказали, что их семьи расстроились после известия о разводе, но полностью их поддержали.

Пара пробыла в браке 12 лет. У них есть двое детей: девятилетняя Саванна и семилетняя Айла. (gazeta.ru)

| 2020-02-11T16:38:54+00:00 11 февраля 2020, 20:52|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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