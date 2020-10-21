Внешнеторговое сальдо девяти месяцев остается в положительной зоне

Государственный таможенный комитет представил отчетность по внешнеторговому балансу Азербайджана, проливающую свет на отрицательное сальдо по итогам сентября. Тем не менее, за девять месяцев этого года внешнеторговый оборот страны остается положительным, информирует ведомство.

Отрицательное значение означает превышение импорта над экспортом, т.е. страна больше покупала в минувшем финансовом месяце, чем продала. Причем, в сентябре упомянутый показатель был наиболее высоким – дефицит торгового баланса составил 432,4 млн долларов.

Отрицательное сальдо по импортно-экспортным операциям является следствием превышения импортных операций над экспортом, сказал # экономист Ровшан Агаев. Он также заметил, что несмотря на общее снижение импорта, отрицательное сальдо импортно-экспортных операций дает о себе знать в силу понижения нефтяных индексов и добычи нефти в рамках договоров с ОПЕК+.

По словам экономиста, показатели снижения импорта по линии государственных компаний также говорят об усилиях правительства сбалансировать внешнеторговый баланс. Достаточно отметить, что в этом году доля государства в импорте товаров составила лишь 17%, тогда как в январе-сентябре минувшего года этот показатель даже превышал 35%.

Всего же за истекшие девять месяцев этого года импортировано товаров на общую сумму 7 млрд 823,4 млн долларов и это на 24,7% меньше, чем за аналогичный период минувшего года. Снижение импортных показателей связано в основном с приостановкой закупок золота государством.

Другой эксперт, председатель Центра изучения экономических ресурсов Азербайджана Руслан Атакишиев сообщил редакции, что в целом внешнеторговый баланс текущего года, несмотря на пандемию и снижение нефтяных индексов, держался в положительной зоне. Эксперт объяснил это взвешенной политикой правительства в русле оптимизации расходов на импорт.

До этого отрицательное значение внешнеторгового баланса имело место в мае и августе. Неблагоприятное сальдо торгового баланса в последний месяц весны составило 117 млн долларов. В августе импорт превысил экспорт на 41,4 млн долларов, составив 790,3 млн долларов, в то время как экспорт товаров из Азербайджана сократился до 748,9 млн долларов.

За девять месяцев объем экспорта товаров превысил 10,5 млрд долларов, что на 28,9% меньше, чем за сопоставимый период прошлого года. Это в основном связано со снижением объемов экспорта сырой нефти. Удельный вес государства в экспортных операциях составляет 50%.

Примечательно, что в этом году объем экспорта ненефтегазовых товаров (2 млрд 282 млн долларов) снизился на 9,3%. В целом внешнеторговый оборот Азербайджана со 178 странами мира за девять месяцев составил 18,4 млрд долларов. Объем импортно-экспортных операций за год снизился на 6,8 млрд долларов.