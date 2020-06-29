Внесены изменения в закон о телекоммуникациях

На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламента) на обсуждение в третьем чтении был вынесен вопрос о поправке в закон «О телекоммуникациях», сообщает в понедельник Trend.
В закон было предложено включить два пункта — 1.0.20 и 7.10-1.
Пункт 1.0.20 предложен в следующей редакции:
«1.0.20. национальный администратор доменных названий «az» — полномочное лицо, осуществляющее администрирование доменных названий в высокоуровневой доменной зоне с кодом страны».
Пункт 7.10-1 предложен в следующей редакции:
«7.10-1. регистрация доменных названий в высокоуровневой доменной зоне с кодом страны «az» и сумма оплаты по их техническому обслуживанию устанавливаются национальным администратором доменных названий с согласования со структурой при соответствующем органе исполнительной власти».