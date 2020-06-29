Внесены изменения в закон о телекоммуникациях

На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламента) на обсуждение в третьем чтении был вынесен вопрос о поправке в закон «О телекоммуникациях», сообщает в понедельник Trend.

В закон было предложено включить два пункта — 1.0.20 и 7.10-1.

Пункт 1.0.20 предложен в следующей редакции:

«1.0.20. национальный администратор доменных названий «az» — полномочное лицо, осуществляющее администрирование доменных названий в высокоуровневой доменной зоне с кодом страны».

Пункт 7.10-1 предложен в следующей редакции: