Внесены изменения в сегодняшнюю программу проводимого в Баку Аэрокосмического и технологического фестиваля TEKNOFEST Azerbaijan.

Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Как сообщается, в рамках фестиваля, посвященного 28 мая — Дню Независимости, состоится грандиозная концертная программа. Концерт начнется в 21:00 и закончится в 23:00.

В течение дня на территории фестиваля будут проводиться подготовительные работы.

Зрители, купившие билеты на этот день, смогут попасть на территорию фестиваля в 20:30.