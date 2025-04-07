Внесены изменения в «Положение о Межведомственной комиссии по защите государственной тайны».

Соответствующий указ подписал президент Ильхам Алиев.

Согласно изменению, к функциям комиссии добавлен следующий пункт:

— дает заключения по проектам нормативных и методических документов о количественных и качественных показателях ущерба, который может быть нанесен безопасности Азербайджанской Республики в результате распространения сведений, составляющих государственную тайну.

Кроме того, обязанности председателя Межведомственной комиссии были расширены и классифицированы следующим образом:

— Организует деятельность Межведомственной комиссии и руководит ею;

— Утверждает план работы Межведомственной комиссии и контролирует его исполнение;

— Определяет повестку дня заседаний Межведомственной комиссии, созывает заседания и председательствует на них;

— Подписывает решения, протоколы заседаний и другие документы, связанные с деятельностью Межведомственной комиссии;

— Рассматривает обращения, поступающие в Межведомственную комиссию, в соответствии с законами Азербайджанской Республики «Об обращениях граждан», «Об административном производстве» и «О получении информации» и принимает меры в установленном законом порядке;

— Получает от государственных органов (учреждений), органов местного самоуправления и юридических лиц необходимую информацию, документы и материалы, связанные с деятельностью Межведомственной комиссии;

— Создает межведомственные экспертные группы, обеспечивающие деятельность Межведомственной комиссии;

— Привлекает на договорной основе государственные и негосударственные предприятия, учреждения и организации, а также отдельных специалистов и экспертов для проведения аналитико-исследовательских работ;

— С согласия Президента Азербайджанской Республики назначает на должность и освобождает от должности руководителя Секретариата, а по представлению руководителя Секретариата — сотрудников Секретариата;

— Контролирует деятельность Секретариата;

— Утверждает штатное расписание Секретариата в пределах численности работников и смету расходов в пределах выделенных бюджетных ассигнований;

— Применяет меры поощрения и дисциплинарного взыскания в отношении сотрудников Секретариата, награждает отличившихся сотрудников нагрудными знаками и почетными грамотами, учрежденными Межведомственной комиссией;

— Выполняет другие обязанности и использует права, установленные законами, а также актами Президента Азербайджанской Республики».

Кроме того, обновлена 9-я часть Положения: «Заседания Межведомственной комиссии проводятся на основе плана работы, утвержденного председателем. Внеочередные заседания могут быть созваны по инициативе председателя Межведомственной комиссии или более половины ее членов.

Заседания Межведомственной комиссии считаются правомочными при участии двух третей ее членов. Если член комиссии не может присутствовать на заседании, его мнение по обсуждаемым вопросам может быть представлено в письменной форме.

Решения на заседаниях Межведомственной комиссии принимаются путем открытого голосования простым большинством голосов членов Межведомственной комиссии, присутствующих на заседании. При голосовании не допускается воздержание членов. При равенстве голосов при принятии решения голос председателя Межведомственной комиссии считается решающим.

Если какой-либо член Межведомственной комиссии не согласен с принятым решением, его особое мнение прилагается к протоколу заседания». (report)