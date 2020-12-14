Внесены изменения в график работы «ASAN xidmət» и «ASAN Kommunal»

Соответствующим постановлением Кабинета министров в нашей стране с 00:00 14 декабря 2020 года до 00:00 18 января 2021 года введен ужесточенный карантинный режим.

В указанные даты на территории городов Баку, Сумгайыт, Гянджа, Мингячевир, Ширван и Абшеронского района, а также в райцентрах Лянкярана, Масаллы, Джалилабада, Шеки, Загаталы, Губы, Хачмаза, Евлаха, Барды, Билясувара и Исмаиллы (за исключением сел и поселков) вводится ограничение на передвижение.

Об этом АПА сообщили в Агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики.

Сообщается, что с учетом вышеизложенного, внесены изменения в график работы центров «ASAN xidmət» и «ASAN Kommunal». Согласно изменению, с 14 по 30 декабря все расположенные в Баку центры «ASAN xidmət» и «ASAN Kommunal», а также Сумгайытский и Гянджинский региональные центры «ASAN xidmət» будут работать до 18.00, а другие региональные центры — до 17.00.

В сообщении также отмечается, что в рамках мер по снижению динамики заражения коронавирусом 12-13, 19-20, 26-27 декабря во всех центрах «ASAN xidmət» и «ASAN Kommunal» будут нерабочими днями.