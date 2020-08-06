Внеочередное заседание парламента Азербайджана завершило свою работу

Завершило работу внеочередное заседание Милли Меджлиса Азербайджана.

Как сообщает Trend в четверг, в повестку были включены шесть вопросов.

Депутаты обсудили проекты законов «О государственном бюджете Азербайджана на 2020 год», «О бюджете соответствующего органа исполнительной власти, осуществляющего социальное обеспечение и защиту, на 2020 год», «О бюджете Фонда страхования от безработицы на 2020 год», «О занятости», «О страховании от безработицы » и о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях.