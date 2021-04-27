ВМС США открыли предупредительный огонь из-за иранских кораблей

Корабли ВМС США в Персидском заливе открыли предупредительный огонь после того, как к ним приблизились корабли военно-морских сил иранского Корпуса стражей исламском революции (КСИР), сообщили в Пентагоне.
«Американские команды направили множество предупреждений через радио и громкоговоритель, но корабли ВМС КСИР продолжили маневры на близком расстоянии. Экипаж лодки Firebolt затем произвел предупредительные выстрелы, а корабли ВМС КСИР отошли на безопасное расстояние от американских кораблей», — говорится в заявлении на сайте ВМС США. (РИА Новости)