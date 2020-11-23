ВМС Германии устроили провокацию в Средиземном море против турецкого сухогруза

Немецкий фрегат, задействованный в операции ЕС — IRINI, в ночь на понедельник задержал в Средиземном море на несколько часов турецкий сухогруз с гуманитарной помощью для Ливии, сообщает Агентство Анадолу.

По данным турецкой стороны, сухогруз ROSELINA-A под флагом Турции, направлялся из Стамбула в ливийский порт Мисрата с грузом продовольствия и красок, однако был остановлен в нарушении норм международного права.

Инцидент произошел в ночь на 23 ноября у берегов греческого полуострова Морея. Путь судна преградил фрегат ВМС Германии.

Согласно нормам международного морского права, досмотр судна под иностранным флагом, может проводиться лишь с согласия команды. Согласие дано не было. Несмотря на это, германские военные высадились на вертолете на сухогруз.

Экипаж ROSELINA-A снял на мобильные телефоны противоправные действия германских военных.

Военные с немецкого фрегата произвели обыск контейнеров, находившихся на борту сухогруза. Затем сухогруз продолжил движение в направлении Ливии.

В Анкаре назвали действия германской стороны «скандальными» и пообещали обратиться в международные организации в связи с провокацией в Средиземном море.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу ранее выступил с критикой миссии ЕС — IRINI.

«IRINI – пустая инициатива, создание видимости. Косметический шаг с целью показать, что Евросоюз также не безучастен в происходящему в Ливии», — сказал министр.

Вице-президент Турции Фуат Октай также решительно осудил действия экипажа фрегата ВМС Германии.

«Проведение незаконного обыска нашего корабля в очередной раз показала предвзятость операции IRINI, начатой ЕС без необходимых консультаций с Турцией, законным правительством Ливии и НАТО», — написал Октай в Twitter.

По его словам, операция IRINI не контролирует поставки оружия путчисту Халифе Хафтару, а является неоднозначной миссией, направленной на наказание законного правительства Ливии.

«Я решительно осуждаю незаконный акт немецкого фрегата против нашего грузового судна в рамках спорной операции»,- заявил Октай.