Власти Украины намерены развивать туризм в Чернобыле

«Необходимо сделать посещение действительно интересным, создать или восстановить объекты, которые могут стать любимыми местами для посещения туристами. Которые будут нести не только туристическую составляющую, но и историческую и культурную компоненту», — сказал министр на брифинге после подписания меморандума.(РИА Новости)