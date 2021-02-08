Власти Украины намерены развивать туризм в Чернобыле

Меморандум о развитии туризма на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС подписали в понедельник ряд министерств в Украине, церемонию транслировали в YouTube-канале агентства «Укринформ».
По словам министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Романа Абрамовского, пандемия коронавируса уменьшила поток туристов в зону отчуждения, выразив надежду, что интерес к ее посещению возобновится в будущем.
«Необходимо сделать посещение действительно интересным, создать или восстановить объекты, которые могут стать любимыми местами для посещения туристами. Которые будут нести не только туристическую составляющую, но и историческую и культурную компоненту», — сказал министр на брифинге после подписания меморандума.(РИА Новости)
| 2021-02-08T21:44:55+04:00 8 февраля 2021, 21:03|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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