Власти Украины намерены развивать туризм в Чернобыле

Меморандум о развитии туризма на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС подписали в понедельник ряд министерств в Украине, церемонию транслировали в YouTube-канале агентства «Укринформ».
По словам министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Романа Абрамовского, пандемия коронавируса уменьшила поток туристов в зону отчуждения, выразив надежду, что интерес к ее посещению возобновится в будущем.
«Необходимо сделать посещение действительно интересным, создать или восстановить объекты, которые могут стать любимыми местами для посещения туристами. Которые будут нести не только туристическую составляющую, но и историческую и культурную компоненту», — сказал министр на брифинге после подписания меморандума.(РИА Новости)