Власти Украины и сепаратисты обменялись пленными

В Донбассе состоялся первый в нынешнем году обмен пленными между властями Украины и самопровозглашенной «Донецкой народной республикой» («ДНР»), сообщили в четверг, 16 апреля, российские СМИ со ссылкой на представителя России в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Бориса Грызлова.

«Обмен Киева с «ДНР» завершен», — сказал Грызлов. Процедура прошла в районе пропускного пункта «Майорск» под Горловкой. По словам омбудсмена «ДНР» Дарьи Морозовой, Украина передала самопровозглашенной республике десять человек, а «Донецкая народная республика» — девять, поскольку один человек отказался от обмена. Морозова также отметила, что всех освобожденных сторонников «ДНР» поместят на двухнедельный карантин из-за нынешней пандемии коронавируса.

В этот же день должен состояться обмен пленными между Киевом и другой самопровозглашенной республикой в Донбассе — «Луганской народной республикой» («ЛНР»), сообщила представитель «ЛНР» в гуманитарной подгруппе ТКГ Ольга Кобцева. По ее словам, «ЛНР» должна отдать Киеву 11 человек и забрать восемь.