Власти Турции планируют вывести страну в топ-10 экономик мира

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что власти республики планируют вывести страну в топ-10 ведущих экономик мира. Об этом сообщает агентство Anadolu.

«Турция в одиночку воплощает в жизнь более половины мегапроектов, реализуемых на сегодня в мире, — приводит слова президента агентство. — Власти Турции планируют новые крупные инвестиции и проекты, которые выведут страну в топ-10 ведущих экономик мира.

По словам Эрдогана, возглавляемая им Партия справедливости и развития за 18 лет правления «добилась значимых результатов во всех областях «. «Это результат активной поддержки и вклада народа в политику властей», — добавил турецкий лидер.