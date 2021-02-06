Власти Турции планируют вывести страну в топ-10 экономик мира

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что власти республики планируют вывести страну в топ-10 ведущих экономик мира. Об этом сообщает агентство Anadolu.

«Турция в одиночку воплощает в жизнь более половины мегапроектов, реализуемых на сегодня в мире, — приводит слова президента агентство. — Власти Турции планируют новые крупные инвестиции и проекты, которые выведут страну в топ-10 ведущих экономик мира.

По словам Эрдогана, возглавляемая им Партия справедливости и развития за 18 лет правления «добилась значимых результатов во всех областях «. «Это результат активной поддержки и вклада народа в политику властей», — добавил турецкий лидер.

| 2021-02-06T18:09:01+04:00 6 февраля 2021, 19:45|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss