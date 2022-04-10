Правительство Турции планирует создать новую авиакомпанию, которая будет заниматься перевозкой только российских туристов на турецкие курорты. Об этом сообщает Sabah.

В публикации отмечается, что авиакомпания будет базироваться в аэропорту Антальи, а в ее распоряжении будут находиться самолеты, которые не имеют рисков попасть под вторичные санкции, а также страховых рисков.

Также правительство Турции планирует выдавать займы под государственные гарантии для поддержки крупных принимающих компаний, которые лишились туристов из Российской Федерации из-за авиационных санкций.

На рейсах Turkish Airlines уже выделили 1,5 миллиона мест специально для перевозок «пакетных» туристов. Сообщается, что эти меры позволят Турции сохранить поток отдыхающих из РФ. (gazeta.ru)