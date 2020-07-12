Власти Туркменистана по-тихому готовятся к «признанию» коронавируса

В Туркменистане сейчас находится группа экспертов ВОЗ, которая прибыла, чтобы оценить эпидемиологическую ситуацию в этой стране и дать рекомендации по улучшению мер защиты от коронавируса. С начала пандемии в мире власти республики ввели жесткие ограничения на въезд и международное авиасообщение, все прибывающие из-за рубежа проходят карантин. Внутри страны карантинных мер не вводили.

Согласно сообщениям из Туркменистана, миссия ВОЗ и сейчас находится там. Но, как передает Радио Свобода, они ограничены в перемещениях, им показывают только то, что выгодно власти. При этом уже погиб от подозрительной пневмонии советник президента по нефтегазовым вопросам Ягшигельды Какаев и сотрудник посольства Турции в Ашхабаде Кемаль Учкун.

Власти же продолжают твердить, что никакого коронавируса в стране нет, но при этом Главному аптечному объединению Минздрава Туркменистана дали разрешение заключить контракты с производителями лекарств в России на закупку в необходимых объемах антивирусных препаратов. Постановление об этом подписал сам президент Гурбангулы Бердымухамедов.

О чем это все говорит? Очевидно о том, что болезнь просто пытаются скрывать до сих пор. Но надо же думать и о том, что будет дальше, поскольку это уже выглядит глупо. И, наверное, опасно обманывать людей тем, что никакого распространения вируса в республике не происходит — это чревато бесконтрольностью его распространения в дальнейшем.

Свой комментарий на эту тему дал # туркменский журналист, редактор нидерландского сайта Turkmen.news Руслан Мятиев:

— Действительно, уже где-то недели две как в Туркменистане участились случаи необъяснимых каких-то смертей от пневмонии, от воспаления легких. У меня среди знакомых и даже среди источников информации есть люди, которые заразились непонятно чем. У них одышка, кашель. У некоторых потеря обоняния. Коронавирус в Туркменистане точно есть, и именно от него скончался советник президента по нефтегазовым вопросам.

Миссия ВОЗ действительно в стране работает, правда, не могу точно сказать, пускают ли их всюду или показывают только какие-то «потемкинские больницы». Наши источники об этом пока не сообщали, хотя другие СМИ действительно писали. Тем не менее, есть информация о том, что больных коронавирусом специалисты из миссии ВОЗ уже обнаруживают, и их не так много. Есть подозрение, что больных им показывают, но явно не всех. Потому что уже полторы недели назад мы писали, что только в одной из клиник в Туркменабате (бывший Чарджоу) на тот момент находилось 34 пациента с острой пневмонией.

Я считаю, что в итоге власти будут вынуждены признать наличие коронавируса в Туркменистане. По всей видимости, последние заявления МИД о том, что в стране появился некий вирус, который может передаваться по воздуху через какие-то микроскопические частицы, спустя некоторое время станет основанием для признания, что коронавирус в республику действительно проник. Но вот о реальных масштабах уже имеющегося его распространения, я считаю, они не скажут. Для того, чтобы уже полностью не позориться, они признают наличие некоторого количества больных, но Туркменистан — это не та страна, которая способна публично выставить все данные, особенно такие чувствительные.

Какие-то строгие меры, я думаю, тоже вводиться не будут, потому что если объявлять карантин или чрезвычайное положение, то власти уже должны будут начать заботиться о людях – о том, чтобы они могли переждать этот период: то есть, обеспечить их либо деньгами, либо продуктами, либо еще чем-то. Но казна в Туркменистане пустая, финансов на это нет. И даже если бы они были, никто бы их выделять на граждан не стал.

То есть, карантина не будет, но уже сейчас популяризируется ношение масок – по телевидению. Хотя еще совсем недавно за это грозили штрафами – мол, не создавайте панику. Такой разворот на 180 градусов выглядит смешно на самом деле.

Нынешняя ситуация ясно демонстрирует, что Туркменистан ни политически, ни с точки зрения здравоохранения совершенно не готов к таким вызовам. Но, извините, весь мир затронут пандемией коронавируса, весь мир, не считая отдельных малых островных государств,– но даже там он минимально присутствует. И тут вдруг в сердце Центральной Азии находится страна полностью «чистая», хотя у нее с юга сосед Иран с кучей случаев заражений, да и у других соседей ситуация непростая – Казахстан, Узбекистан, Азербайджан. И у Туркменистана со всеми ними было транспортное сообщение.

Вот эта политическая недееспособность, неспособность признать проблему, с которой столкнулся весь мир, она и погубит в итоге немалое количество жителей Туркменистана. Потому что верхушка сидит «в тепле», у них все хорошо – и с обеспечением, и с лекарствами. А как может самоизолироваться обычный туркменистанец? Кто принесет деньги, еду в его дом? Нет, люди ходят на работу, люди стоят перед банкоматами в очередях, насчитывающих до 500 человек.