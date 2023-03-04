В 2023 году правительство Тайваня намерено платить по 5 тыс. тайваньских долларов туристам, приезжающим на отдых в эту страну. Об этом сообщает туристический сайт The Points Guy.

В статье говорится, что таким образом планируется поддержать развитие туризма и привлечь порядка шести млн отдыхающих в этом году.

По словам гендиректора Тайваньского туристического бюро Чан Ши-Чжуна, эти выплаты будут направлять в цифровом виде на туристическую карту, которой можно будет воспользоваться при посещении Тайваня. Сумму предлагается потратить для оплаты продовольствия, проживания, транспортных расходов.

«Тайвань полностью открыл свои границы только в октябре 2022 года, и впоследствии ему не удалось привлечь даже десятую часть числа туристов в сравнении с предыдущими годами», — поясняется в материале.