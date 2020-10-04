Власти столицы Индии решили не открывать школы до 31 октября

Власти национального столичного округа Дели (в состав которого входит Нью-Дели) приняли решение оставить закрытыми все школы до 31 октября включительно — из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил в воскресенье на своей странице в Twitter заместитель главы столичного правительство Маниш Сисодиа.

«Все школы в Дели будут закрыты до 31 октября из-за коронавируса. Главный министр (делийского правительства) Арвинд Кеджривал сказал, что как родитель он понимает серьезность ситуации. В настоящее время не следует рисковать здоровьем детей», — написал Сисодиа.