Власти Швеции передумали отказываться от карантина

Власти Швеции планируют ввести карантин из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в Стокгольме, сообщает Bloomberg.

В последние несколько недель в шведкой столице отмечают заметный прирост заражений во всех возрастных группах.

Руководство страны обсуждает возможность введения ограничительных мер, чтобы замедлить темпы распространения инфекции.

Ранее Швеция отказывалась от карантина, чтобы не навредить экономике. На этом фоне шведские компании по итогам второго квартала показали доходы, которые значительно превысили ожидания рынка. При этом смертность от инфекции была выше в сравнении с другими странами еврозоны.(Газета.Ru)