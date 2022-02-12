Власти Перу оштрафовали испанскую компанию Repsol на 120 тыс. долларов США в связи с утечкой нефти на ее НПЗ.

Об этом сообщает Министерство окружающей среды Перу.

Repsol на этой неделе начинает завершающий этап очистки после разлива нефти у берегов Перу. Штраф накладывается за невыполнение требований по устранению последствий разлива нефти.

«Штраф, наложенный на Repsol, составляет… 460 тысяч солей. Эта мера будет последовательно применяться, пока не будет подтверждено выполнение первого обязательства», — говорится в сообщении министерства.

В январе к северу от Лимы, в провинции Кальяо, произошел разлив около 10 тыс. баррелей нефти во время выгрузки с судна на нефтеперерабатывающий завод, это спровоцировало загрязнение моря площадью почти 1,1 млн квадратных метров и поставило под угрозу флору и фауну на двух охраняемых природных территориях площадью более 18 тыс. квадратных километров.

Repsol, которой принадлежит завод, заявила, что причиной стали большие волны вследствие извержения вулкана у берегов Королевства Тонга. Правительство объявило чрезвычайную экологическую ситуацию.