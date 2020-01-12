Власти Онтарио по ошибке предупредили об инциденте на АЭС Пикеринг

Предупреждение об «инциденте» на АЭС Пикеринг на юго-востоке Канады было выпущено по ошибке, окружающей среде и проживающему недалеко от станции населению ничего не угрожает, сообщила компания Ontario Power Generation.
Ранее канадские СМИ сообщили, что власти провинции Онтарио предупредили о произошедшем на АЭС Пикеринг «инциденте». В частности, телерадиокомпания CBC передавала, что предупреждение было выпущено в 07.24 по местному времени (15.24 мск), оно распространялось на население, проживающее в радиусе 10 километров от АЭС. Тем не менее, отмечалось, что речь не идет о выбросе радиоактивных веществ, каких-либо мер принимать не требуется.
«Предупреждение по поводу АЭС Пикеринг было отправлено по ошибке. Опасности для общества или окружающей среды нет», — говорится в сообщении компании, опубликованном в Twitter.(РИА Новости)
| 2020-01-12T18:26:28+00:00 12 января 2020, 19:58|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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