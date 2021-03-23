Власти Нигерии объявили о создании двух вакцин от коронавируса

Ученые и специалисты Нигерии разработали две вакцины от коронавируса. Об этом сообщила во вторник газета Vanguard со ссылкой на главу президентской целевой группы по борьбе с коронавирусом, секретаря федерального правительства Нигерии Босса Мустафу.

«Я могу объявить, что нигерийские ученые создали по крайней мере две местные вакцины от COVID-19. Они направлены на клинические испытания и получение сертификата», — отметил он.

По словам руководителя целевой группы, Нигерия сделала важный шаг в борьбе с пандемией и в развитии своей науки. Мустафа не предоставил дополнительных сведений о двух вакцинах. Не уточняется, разработаны ли они нигерийскими специалистами самостоятельно или в сотрудничестве с зарубежными компаниями.(ТАСС)