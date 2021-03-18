Власти КНДР отказались «терять время» на контакты с США

Северная Корея не станет «терять время» и отвечать на попытки США установить контакт, пока в американская сторона продолжает угрозы и враждебную политику, а на силу Пхеньян ответит силой, об этом, как передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК), заявила первый заместитель министра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источник в администрации Джо Байдена сообщил, что США с середины февраля предприняли несколько попыток связаться с КНДР, но безуспешно. В начале февраля стало известно, что Байден намерен пересмотреть политику в отношении Пхеньяна «по всем направлениям».

Чхве Сон Хи подтвердила, что в последнее время США через разные каналы, такие как электронная почта и телефонное сообщение, пытались установить контакт с КНДР. Они также пытались связаться накануне начала совместных военных учений с Южной Кореей. Но, по словам Чхве Сон Хи, эти попытки являются лишь «игрой» с целью выиграть время, поэтому Северная Корея больше не видит необходимости отвечать на запросы США.