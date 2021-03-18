Власти КНДР отказались «терять время» на контакты с США

Северная Корея не станет «терять время» и отвечать на попытки США установить контакт, пока в американская сторона продолжает угрозы и враждебную политику, а на силу Пхеньян ответит силой, об этом, как передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК), заявила первый заместитель министра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на источник в администрации Джо Байдена сообщил, что США с середины февраля предприняли несколько попыток связаться с КНДР, но безуспешно. В начале февраля стало известно, что Байден намерен пересмотреть политику в отношении Пхеньяна «по всем направлениям».
Чхве Сон Хи подтвердила, что в последнее время США через разные каналы, такие как электронная почта и телефонное сообщение, пытались установить контакт с КНДР. Они также пытались связаться накануне начала совместных военных учений с Южной Кореей. Но, по словам Чхве Сон Хи, эти попытки являются лишь «игрой» с целью выиграть время, поэтому Северная Корея больше не видит необходимости отвечать на запросы США.
«Мы уже осветили позицию, что, если США не откажутся от враждебной политики против КНДР, не могут состояться никакие корейско-американские контакты и переговоры. Поэтому мы и впредь будем продолжать игнорировать такие попытки контакта со стороны США», — заявила Чхве Сон Хи.