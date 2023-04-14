Власти Китая казнят американца Марка Свидана за хранение наркотиков. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на Госдепартамент США.

Заместитель официального представителя Госдепа Ведант Патель рассказал, что суд промежуточной инстанции Цзянмэнь в КНР отклонил апелляцию и оставил в силе смертный приговор для гражданина США с отсрочкой исполнения на два года. «Мы разочарованы этим решением и будем продолжать настаивать на его немедленном освобождении и возвращении в Соединенные Штаты», — подчеркнул он.