Власти Ирана сообщили о частичной отмене введенных из-за пандемии ограничений с 20 апреля

Иранские власти в понедельник, 20 апреля, отменят ограничения для работы тех видов бизнеса, которые относятся к категории среднего риска распространения коронавируса. Об этом заявил в воскресенье президент Ирана Хасан Роухани.

«Что касается работы тех видов бизнеса, которые [подпадают под категорию] среднего риска [распространения коронавируса]. Их деятельность начнется 1 ордибехешта (соответствует 20 апреля — прим. ТАСС) при соблюдении протоколов Минздрава», — сказал он. Речь президента транслировало государственное телевидение Ирана.

По словам Роухани, «количество больных и число смертей в стране снижается». «Однако если в торговом центре есть заведения, которые [подпадают под категорию] высокого риска, например ресторан, то они остаются закрытыми», — добавил он.

11 апреля в Иране возобновили работу предприятия, деятельность которых не представляет повышенной угрозы распространения коронавируса. На 20 апреля запланирована отмена ограничения на передвижение между провинциями на личном автотранспорте.(ТАСС)