Власти Германии готовы продлить карантин до 10 января

Карантинные ограничения могут быть продлены при сохранении сложившейся ситуации с распространением коронавируса нового типа, заявила канцлер страны Ангела Меркель. Об этом сообщает Reuters.

По словам Меркель, власти Германии согласны продлить карантин до 10 января.

В Германии с начала ноября закрыты бары и рестораны, спортзалы и бассейны, музеи и театры, а гостиницы принимают только тех постояльцев, которые путешествуют по работе.

За все время пандемии в Германии выявлено более 1,1 млн случаев заражения коронавирусом.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 64,3 млн заболевших, 44 млн выздоровели, больше 1,4 млн человек скончались. (РИА Новости)