Власти Германии готовы продлить карантин до 10 января

Карантинные ограничения могут быть продлены при сохранении сложившейся ситуации с распространением коронавируса нового типа, заявила канцлер страны Ангела Меркель. Об этом сообщает Reuters.

По словам Меркель, власти Германии согласны продлить карантин до 10 января.

В Германии с начала ноября закрыты бары и рестораны, спортзалы и бассейны, музеи и театры, а гостиницы принимают только тех постояльцев, которые путешествуют по работе.

За все время пандемии в Германии выявлено более 1,1 млн случаев заражения коронавирусом.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 64,3 млн заболевших, 44 млн выздоровели, больше 1,4 млн человек скончались. (РИА Новости)

| 2020-12-03T02:23:32+04:00 3 декабря 2020, 02:48|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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