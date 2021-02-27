Власти Болгарии отказались от участия в учениях НАТО из-за COVID-19

Начальник штаба румынских ВМС Михай Панаит доложил, что Болгария не будет участвовать в манёврах НАТО Poseidon 21, которые начались 27 февраля в Чёрном море, сообщает ТАСС.

Он пояснил, что соответствующее решение связано с тем, что на двух кораблях ВМС республики выявлены случаи коронавируса.

«У болгарского партнёра возникла проблема, связанная с пандемией COVID-19», — сказал источник.

Министр обороны и безопасности Болгарии Красимир Каракачанов подтвердил эту информацию и добавил, что заразились пять человек.

В учениях НАТО должны были принять участие Румыния, Соединённые Штаты, Франция, Турция, Греция, Испания и Болгария. Манёвры проходят с 27 февраля по 6 марта под командованием военно-морских сил Румынии.

Ранее сообщалось, что болгарские власти намерены создать «зелёные коридоры» для туристов из ряда стран, в том числе из РФ (iz.ru)