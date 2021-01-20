Власти Армении готовы подписать меморандум о внеочередных выборах

Вице-премьер Армении Тигран Авинян заявил в среду, что власти страны готовы подписать с парламентской оппозицией меморандум о проведении внеочередных выборов.

Как передает РИА Новости, об этом ответил Авинян в ходе правительственного часа в парламенте, отвечая депутату от оппозиционной фракции «Светлая Армения» Армену Егиазаряну, который заявил, что его партия готова к внеочередным выборам.

«Мы можем перейти к практическим шагам и на предварительном этапе обсудить подписание меморандума о внеочередных выборах», — сказал Авинян

Авинян призвал другую оппозиционную парламентскую партию «Процветающая Армения» также присоединиться к меморандуму, чтобы «политический вопрос получил решение».