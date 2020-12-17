Власти 10 штатов обвинили Google в антиконкурентном сговоре с Facebook

Группа американских штатов во главе с Техасом обвинила корпорацию Google в нарушениях антимонопольного законодательства, в том числе в договоренностях с компанией Facebook, которые якобы препятствуют честной конкуренции. Об этом говорится в исковом заявлении, опубликованном в среду генеральным прокурором Техаса Кеном Пакстоном.

«Монополизация Google сферы рекламы в интернете, в том числе антиконкурентные соглашения с Facebook, вводят в заблуждение пользователей и клиентов, а также препятствуют конкуренции», — подчеркнул он.

В иске утверждается, что в 2017 году Facebook стала серьезным соперником Google на рынке рекламы в интернете. Компании в связи с этим якобы договорились избегать конкуренции в ряде сфер. Предполагалось, что Google сможет сохранить лидирующие позиции на данном рынке, гарантировав, что Facebook получит доступ к некоторым его секторам. Компании якобы координировали свои действия, в частности, в том, что касается проведения аукционов, на которых распределялись заказы на рекламу. Как утверждается, Google и Facebook также пытались «манипулировать ценами» в указанной сфере.

Истцы добиваются того, чтобы суд обязал Google выплатить штраф и компенсацию за якобы причиненный ущерб. О какой именно сумме идет речь, не уточняется. Это должно быть определено по итогам судебного разбирательства. Кроме того, истцы добиваются принятия мер, которые бы «восстановили конкуренцию» на рынке рекламы в интернете и не позволили бы Google злоупотреблять положением монополиста. Иск подан в федеральный суд Восточного округа штата Техас. Facebook в качестве ответчика не указана.