Владислав Иноземцев: «Это начало конца карабахской автономии»

В нынешних условиях армяне не смогут жить в Карабахе, поэтому они будут оттуда уходить, таким мнением поделился с # известный российский экономист, социолог, политический деятель Владислав Иноземцев, комментируя итоги второй карабахской войны.

«Безусловно, нужно сказать, что Турция в регионе Южного Кавказа усилилась. Итог второй карабахской войны подвел черту под тем фактом, что успешность развития Азербайджана плюс Турция, оказалась намного эффективнее успешности развития Армении плюс Россия. В этом отношении спорить не стоит, так как результат на глазах», — отметил эксперт.

Говоря о том, кто усилился в регионе, а кто нет, аналитик сказал, что Россия не усилилась вообще.

«Чем можно считать ее усиление? Тем, что она ввела своих миротворцев в Карабах? Миротворцы – это не военный контингент, а это те люди, которые не будут позволять там обострению ситуации между армянами и азербайджанцами. Самостоятельной роли у нее нет и, более того, расширения военного контингента тоже. Можно, конечно, вспомнить ситуацию в Грузии в 2008 году, когда в такой ситуации атака на миротворцев была воспринята, как война с Грузией. Однако тут нужно сказать, что и Южная Осетия, и Абхазия граничат с Россией и именно это дало ей возможность ввести огромное количество армии и закрепиться там», — сказал он.

«Поэтому я думаю, что этот миротворческий контингент максимум может выполнять функцию «сладкой пилюли» при плохой ситуации и немного порадовать Москву чисто для пропаганды, никакого реального усиления я тут не вижу», — сказал он.

С другой стороны, как добавил политолог, позиции Кремля в Армении ослабнут, просто потому что армянская сторона крайне обижена за не оказанную поддержку в такой ситуации.

«Хотя я никогда не понимал, каким образом эта поддержка может быть оказана и зачем это России. В данном случае еще нужно посмотреть на то, как дальше будет развиваться ситуация в самом Карабахе», — считает он.

Одно дело находиться на небольшой территории и вокруг огромные оккупированные территории Азербайджана, которые обеспечивают какую-то безопасность для армян, или, по крайней мере, дают ощущение безопасности, другое дело, когда всего этого нет, добавил он.

«Азербайджанская армия стоит в Шуше, а между этим городом и Степанакертом, стоят только российские миротворцы. Тут возникает вопрос: насколько армянам будет комфортно жить в этом анклаве в новой реальности? Я думаю, что это начало конца карабахской автономии, отток населения оттуда начнет нарастать. Сама Армения особо не занималась этим регионом долгие годы, и не думаю, что сейчас она изменит подход. Не уверен, что Армения вообще способна обеспечивать высокий уровень жизни карабахских армян. Поэтому армяне будут просто покидать эти районы», — резюмировал Иноземцев.