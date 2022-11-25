Один из главных пропагандистов Кремля телеведущий Владимир Соловьёв заявил о «российско-казахстанской дружбе» в преддверии планируемых переговоров президентов двух этих стран на следующей неделе в Москве.

28 ноября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проведет переговоры в российской столице с президентом России Владимиром Путиным. Это будет первый зарубежный визит Токаева после прошедших 20 ноября досрочных выборов президента Казахстана. Также лидеры двух стран в режиме видео-конференц-связи примут участие в работе форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, сообщила сегодня Акорда.

«От лица нашей программы могу сказать, что наше уважение к господину Токаеву неизменно, — заявил Соловьев. — Если кому-то показалось, что есть нотки, которые тревожат, в процессе жаркой дискуссии, к сожалению, иногда всё может случаться. Но мы любим Казахстан, уважаем казахстанское руководство и хорошо понимаем значение российско-казахстанской дружбы».

Заявление телеведущего в студии программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» прозвучало спустя несколько дней после высказывания прокремлевского эксперта в эфире этой программы 20 ноября, что «следующая проблема России — это Казахстан».

«Там тоже могут начаться те же самые «нацистские процессы», — заявил в воскресном эфире политолог Дмитрий Дробницкий, указывая на Казахстан, и после реплики ведущего о границе продолжил: — И русских там много, и территория там… извините, и Семипалатинск там, и ядерное топливо для всего нашего «Росатома» тоже там».

Выпады в адрес соседнего государства российские политики и медийные персоны, допускали и ранее, заявляя территориальные претензии и обвиняя Казахстан в ущемлении русскоязычного населения.

Официальные лица в Астане и сама Москва утверждают, что подобные точки зрения не отражают официальной позиции Кремля.

Президент России Владимир Путин в прошлом говорил, что «у казахов никогда не было государственности». С похожими заявлениями Путин выступал и в адрес Украины.

Токаев, вскоре после того как в 2019 году сменил Нурсултана Назарбаева, свой первый зарубежный визит в статусе президента тоже совершил в Россию. (azattyq.org)