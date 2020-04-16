Владимир Путин объявил о переносе парада Победы

Риски, связанные с эпидемией коронавируса, не позволяют начать подготовку к параду Победы, сообщил Владимир Путин на совещании Совета Безопасности. Он назвал «тяжелым» выбор между датой 9 мая и жизнью каждого человека. По словам главы государства, все запланированные мероприятия, включающие парад на Красной площади и марш Бессмертного полка, обязательно пройдут в этом году и будут организованы «тепло и торжественно». Распоряжение отложить подготовку к празднику получили министр обороны Сергей Шойгу, руководители силовых ведомств и органы власти всех уровней, передает агентство «Интерфакс».

Накануне ветеранские организации попросили Путина отложить проведение парада 9 мая. Источники газеты РБК сообщали, что приурочить праздничные мероприятия могут либо к окончанию Второй Мировой войны 2 сентября, либо к параду 7 ноября 1941 года.

Ежегодные парады на Красной площади проводятся с 1995 года. С тех пор их еще ни разу не переносили.