Визит Помпео — намерение Америки лишний раз напомнить о себе на пространстве вокруг РФ

Госсекретарь США Майк Помпео в эти дни посетил несколько столиц постсоветского пространства. В список вошли такие города как Минск, Киев, Нур-Султан, Ташкент. Каждый город по-своему имеет стратегически важную роль. Стоит отметить, что визит этот состоялся на фоне похолоданий отношений Минска с Москвой. В отношениях Киева и Москвы и так все ясно, остаются центрально-азиатские столицы.

И политика США вполне прагматична и понятна. Россия вошла в стадию внутренней трансформации элит, потому и внешняя активность ослабевает. Для Вашингтона же, в самый раз наладить новые контакты с постсоветскими государствами, которые с одной стороны считаются с Москвой, ибо лишние проблемы никому не нужны (украинский кейс — наглядный пример), а с другой стороны ни одна из этих стран не хочет терять западные инвестиции в сложное время.

Стоит отметить, что и Запад переосмыслил свою политику в отношении постсоветского пространства. Революции, смены элит и прочее, приводили к болезненным последствиям на постсоветском пространстве, как для этих государств, так и для самого Запада. Проще договориться с местными элитами. Но это подход трамповской администрации, а у него, как известно, в ноябре текущего года выборы.

Если в случае ставки США на Киев и Минск основной фокус попадает на Москву, то в случае с центрально-азиатскими странами, это больше про Пекин. Сейчас перед США стоят две задачи: 1) ограничить выход российского газа на европейский рынок, или довести до минимума; 2) вклиниться в китайский проект «Один пояс, один путь», для того, чтобы уменьшить сухопутные маршруты между Европой и Китаем.

Оба плана США весьма логичны. Выход дешевых энергоресурсов на рынки Европы усиливает энергетическую независимость стран Европы, что не соответствует планам Вашингтона, который сам стал крупным поставщиком энергоресурсов. С другой стороны выход российских углеводородов держит на плаву российскую элиту, которая перешагнула «красные линии». То же самое касается Китая — тут вопрос более острый и жизненно важный для США. Победить Китай в конкуренции низкой себестоимости товаров практически невозможно. США уступает в этом Пекину, ЕС тоже, но Европа и США имеют самые платежеспособные рынки, которые Вашингтон не собирается уступать Пекину.

О том, как реагирует Москва на визит госсекретаря США по столицам постсоветского пространства, рассказал # эксперт по безопасности Григорий Трофимчук.

— Госсекретарь США Майк Помпео совершил визиты в Киев, Минск, Нур-Султан и Ташкент. Как в России оценивают визит Госсекретаря США по странам постсоветского пространства?

— В России смотрят на это спокойно. У действующей американской администрации больше слов, чем реальных дел, поэтому и визит Майка Помпео выглядит скорее, как намерение Америки лишний раз напомнить о себе на пространстве вокруг РФ. Но надо разделить здесь адреса встреч госсекретаря США на две группы: Украина – и остальные: Беларусь, Казахстан, Узбекистан.

С Киевом Америка давно уже делает всё что хочет, а вот с остальными – расклад пока другой. В России экспертное сообщество больше комментировало встречу Помпео-Лукашенко, чем все остальные. И по понятным причинам: Минск сам идёт туда, откуда выхода уже нет, и Украиной это доказано чётко. Но вся проблема в том, что с Беларусью второй «Украины» не будет, всё будет намного жёстче.

Да, у Лукашенко есть масса проблем с Москвой – это так, этого никто не отрицает. Однако когда придёт день «варианта Каддафи», то никакие тарифы и цены не смогут перевесить самого главного вопроса: вопроса жизни и смерти. С Казахстаном Белому дому будет сложнее. Весь мир видел, как казахстанские, извините за простоту, мужики встречали Помпео у трапа в простых куртках, с руками в карманах. А вот Александр Григорьевич не рискнул встретить Помпео в телогрейке.

Узбекистан недавно дал понять на официальном уровне, что как бы пока повременит с формальным вступлением в ЕАЭС. Вот этот момент и заинтересовал больше всего Вашингтон, – как бы расширить здесь щель. Но самому Ташкенту, вне всякой зависимости от каких-то бухгалтерских цифр, доказывающих пользу или бесполезность евразийской интеграции (причём не с одной только Россией, замечу я), надо понимать, что Россия в данном случае выступает гарантом окончательной утилизации ближних стран. Невольно, автоматически, просто так, на пустом месте. Вне всякой зависимости от того, нравится кому-то из них действующая российская власть или не очень. Поэтому здесь уже не до цифр, не до канцелярщины.

— Пытаются США, таким образом сплотить антироссийскую коалицию из постсоветских государств? Будет ли Вашингтон усиливать свое присутствие на постсоветском пространстве более агрессивно?

— Можно так считать. А ожидать можно после Трампа, он боится идти на войну. Однако сплотить ближний периметр против России они уже хотят давно. Один из последних примеров – блок «Восточное партнёрство». Что-то его активность как-то поутихла. О ГУАМе вообще уже почти никто не помнит. Реальных денег там нет. А без денег никто из ближних к России столиц против неё действовать не собирается – даже та же Украина, которой, казалось бы, уже терять нечего. Да и с большими деньгами тоже заставить их идти против Москвы практически невозможно.

Поэтому, в перспективе, выход для Запада здесь видится только один: перевороты в отдельных странах этого пояса для приведения там к власти конкретных радикалов. К примеру – подчёркиваю, это чисто теоретическое, политологическое рассуждение, – достаточно будет посадить во власть радикала в Киеве и радикала в Минске, – а там уже пойдёт «веселее». И без запредельных сумм.

Поэтому долго обхаживать ближние к Москве столицы, задабривать их деньгами и подарками никто не собирается. Карманы шире здесь можно уже не держать, не то время, не та обстановка. Это не 2014 год, когда кто-то за кем-то ещё ухаживал. Как раз наоборот: Трамп попытается именно с этих стран получить какие-то деньги, а не дать их им.